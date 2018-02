Raspunsul lui Torje dupa ce Becali l-a cerut titular la derby: "Asta ma face important!" Mesajul lui Dan Nistor pentru fanii lui Dinamo

Gabi Torje si Dan Nistor nu s-au putut pune de acord cand au fost intrebati ce ar alege: victoria cu Steaua sau calificarea in playoff.

Gabi Torje si Dan Nistor au fost la conferinta de presa de dinaintea derby-ul de duminica seara din Dinamo si Steaua. Torje nu a vrut sa-i raspunda lui Gigi Becali, care i-a spus in direct la TV in urma cu cateva zile lui Vasile Miriuta sa-l bage pe Torje la derby, considerand ca acesta nu este in forma.

"Nu cred ca se poate castiga acest derby intr-un singur jucator. (Cea mai frumoasa amintire) Golul din Ghencea cand am castigat 1-0, sper sa se repete istoria si sa castigam pentru ca avem nevoie de 3 puncte.



Cand am venit aici nu am simtit ca au trecut 7 ani si jumatate, parca a trecut doar o zi, am simtit ca m-am intors acasa. Cred ca va for fi minim 30.000 de suporteri si ar fi foarte important pentru ca vor pune presiune pe adversar.



Domnul Gigi Becali comenteaza despre toti jucatorii, nu voi vorbi eu despre el, nu intru in polemici. Eu sunt un simplu jucator si vreau sa imi fac treaba pe teren. Reclama pozitiva sau reclama negativa te face important.



Nu ne intereseaza ce vor face ei joia viitoare, sa vorbim despre noi. Intr-un derby nu mai conteaza pozitia din clasament, suntem Dinamo Bucuresti, avem cea mai numeroasa si frumoasa galerie si trebuie sa se teama de noi" a spus Gabi Torje.

Dan Nistor a vorbit despre plecarea lui Nedelcearu FC UFA, in Rusia: "E o pierdere, a fost capitanul nostru, ne pare rau ca l-am pierdut chiar inainte de un asemenea meci. Clubul a ales ce e mai bine pentru familia lui, desigur a fost o suma importanta si pentru club".

Mijlocasul a avut si un mesaj catre suporteri: "Fac un apel sa vina cat mai multi oameni la stadion. Gabi spunea de 30.000 de suporteri, eu sper sa fie 50.000 de suporteri" a mai spus Nistor.

Cei doi jucatori nu s-au pus de acord cand a venit vorba despre ce ar alege intre o victorie cu Steaua si calificarea in playoff: "Prefer un loc in playoff" a spus Nistor. "O victorie cu Steaua si un loc in playoff. O victorie cu Steaua ne califica in proportie de 90% in playoff" a spus Torje.