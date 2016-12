Raspunsul lui Teixeira la interesul Stelei. Portughezul vorbeste despre viitorul sau pe termen scurt la Astra

La 36 de ani, Felipe Teixeira da dovada de o vitalitate extraordinara. Portughezul a fost si in tur unul dintre cei mai buni oameni ai Astrei, iar Becali l-ar dori la Steaua. Fostul jucator al lui PSG, precum si al Rapidului si Petrolului, spune ca are o "situatie clara".

Teixeira va intra in ultimele 6 luni de contract cu Astra de la 1 ianuarie, dar vrea sa-si duca contractul la bun sfarsit. Portughezul este incantat de interesul pentru el, insa anunta ca are o situatie clara la Astra.

Felipe Teixeira spune ca Astra si-a achitat o parte importanta din datorii, iar el nu a discutat cu o alta echipa.

Mijlocasul de 36 de ani se gandeste la dubla cu Genk, din primavara UEL.

"Situatia mea e clara, am contract cu Astra pana la finalul sezonului. S-a tot vorbit de un eventual transfer la Steaua, dar deocamdata nu e nimic. Pana acum n-am discutat cu nicio echipa, chiar daca intru in ultimele luni de contract. La Astra avem meciuri importante, dubla cu Genk... Imi doresc sa avem stabilitate la echipa.

In acest moment nu mai am restante, sunt OK din acest punct de vedere. Nu mai avem probleme dupa ce au intrat banii de la UEFA. Nu sunt cu banii la zi, dar aproape.

Eu ma bucur pentru cei care au plecat, pentru ca si clubul a avut nevoie sa vanda jucatori. E pacat ca am facut performanta si tot s-au vandut jucatori, dar asta e realitatea", a declarat Teixeira la Dolce Sport.

Teixeira a spus totusi ca nu ar refuza posibilitatea unei mutari daca cele doua cluburi se inteleg in ianuarie pentru o suma de transfer.

17 meciuri si 2 goluri a bifat Teixeira in acest sezon al Ligii I

7 meciuri a jucat portughezul in actualul sezon al UEL, marcand un gol in poarta lui West Ham

Teixeira a jucat si in dubla cu FC Copenhaga din turul al treilea al UCL, marcand un gol