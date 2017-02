Sumudica, exuberant: "Sunt cel mai bun din tara, m-am plictisit". Cum a raspuns Hagi dupa meciul cu Astra

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal!

Campioana en-titre a Ligii I, Astra, a invins liderul la zi, Viitorul, cu 1-0, aseara, intr-o partida disputata la Giurgiu. In urma acestui rezultat, Astra a urcat pe loc de Play Off, in timp ce Dinamo, care va intalni astazi FC Botosani, e prima sub linie.

La finalul partidei, Sumudica a aparut extaziat in fata jurnalistilor, declarand pe un ton exuberant: "Sunt cel mai bun, m-am plictisit. Daca le iau titlul si anul asta, ma las de meseria asta".

In paralel, Gica Hagi era si el la zona de flash interviuri. Fara sa stie ce declara Sumudica, acesta avea un discurs care se bate totusi cap in cap cu cel al rivalului: "Nu m-a surprins cu nimic".

"Sumudica nu m-a surprins cu nimic, Astra nu m-a surprins. M-a surprins doar echipa mea intr-un mod negativ", a spus Hagi.

Clasamentul Ligii I, in acest moment