Raspunsul LPF, dupa ce Ionut Popa a anuntat ca Timisoara nu se prezinta la finala Cupei Ligii

Ionut Popa si Laurentiu Reghecampf s-au plans ca sponsorul Cupei Ligii nu si-a platit obligatiile pentru sezonul trecut.

LPF spune, in comunicatul emis astazi, ca toate platile au fost onorate si le transmite celor doi antrenori sa se limiteze la declaratii care tin de echipele lor.

"De asemenea, subliniem ca LPF are o relatie excelenta cu sponsorul oficial al Cupei Ligii, compania Adeplast. Aceasta companie este alaturi de Liga Profesionista de Fotbal de aproape trei ani si, ceea ce e cel mai important, este la zi cu obligatiile financiare fata de LPF. Multumim si pe aceasta cale firmei Adeplast, una dintre putinele companii cu capital integral romanesc, care este alaturi de fotbal. LPF este reconoscatoare atat firmei Adeplast, cat si partenerilor media, aflati alaturi de fotbalul romanesc. Prin plata sumei de 27.5 milioane de euro, plus TVA, reprezentand contravaloarea drepturilor media pentru Liga 1 Orange, acestia sunt principalii sustinatori ai unui fenomen, care azi are mare nevoie de public, dar si de oameni care sa construiasca, nu doar sa beneficieze de pe urma lui", a anuntat LPF intr-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Tehnicianul Ionut Popa a declarat, marti seara, ca Poli Timisoara nu se va prezenta la finala Cupei Ligii daca nu va primi banii pentru accederea in ultimul act de la LPF si a subliniat ca oficialii banateni au facut cheta pentru a putea plati o taxa la Consiliul Judetean prin care li s-a permis sa joace pe stadionul Dan Paltinisanu.

"Bine ca s-a jucat si bine ca s-a terminat. Cei de la Consiliul Judetean nu au vrut sa ne lase pana nu platim o taxa. Am pus bani de la noi sa-i dam la CJ, sa ne lase sa jucam. Echipa nu se va prezenta in finala, am facut reclama la Adeplasat, dar am auzit ca nu s-au luat banii de anul trecut, daca pana in 20 nu ii primim, nu ne prezentam. Cu o ora jumate am strans banii, 6.000 de lei, sa putem juca. Probabil vom face cheta si la meciul de sambata. Nu mai jucam finala, ca daca am juca am bate si pe Steaua si pe Dinamo. Ne uitam la regulament, facem cheta si platim amenda, daca vom fi amendati pentru neprezentare", a declarat Popa, marti seara, la Digisport.

Tot marti, antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, afirmase ca aceasta competitie nu este un obiectiv pentru echipa sa, jucatorii nefiind inca retribuiti pentru castigarea Cupei Ligii in sezonul trecut: “Nu a fost un obiectiv Cupa Ligii, daca nu ma insel nici nu am primit banii pe anul trecut. Nu am primit banii anul trecut. Deci noi jucam intr-o competitie pe care noi am castigat-o anul trecut, dar nu am fost platiti".

Timisoara s-a calificat in finala Cupei Ligii, dupa victoria obtinuta aseara in fata ASA-ului, scor 3-1.