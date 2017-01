Raspunsul Astrei la oferta lui Becali pentru pachetul Morais - Teixeira. Giurgiuvenii asteapta mai multi bani

Gigi Becali a oferit 300.000 de euro pentru transferurile imediate ale lui Junior Morais, cu care s-a inteles deja in privinta contractului, si Filipe Teixeira. Dani Coman, presedintele Astrei, a vorbit despre oferta la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Cu riscul de a-l pierde gratis pe Junior Morais la vara, Astra a refuzat prima oferta facuta de Becali pentru un transfer imediat al fundasului brazilian. Gigi Becali ar fi vrut sa-l ia pe Morais la pachet cu Teixeira si a oferit 300.000 euro.

Dani Coman, presedintele campioanei Astra, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro despre oferta primita si despre posibilele negocieri viitoare cu Becali.

Coman a spus ca Astra nu este de acord sa ii cedeze pe cei doi fotbalisti pentru 300.000 euro, insa sefii de la Giurgiu ar putea fi convinsi cu o suma mai mare.

"300.000 e prea putin pentru pretentiile noastre. Am considerat ca cei doi ne pot ajuta pana in vara si nu am mai discutat cu domnul Becali pe seama acestei oferte. Nu stim exact ce gandesc cei de la Steaua. Daca vor veni cu o noua oferta, mai mare, care sa multumeasca si Astra, si pe cei doi jucatori, ne vom pune la masa negocierilor. In ciuda a tot ce se aude, noi am avut o relatie foarte buna cu domnul Becali", a spus Dani Coman la Sport.ro