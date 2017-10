Rapidistii fac scandal dupa ce au aflat cate milioane de euro costa brandul: "Unii incearca sa profite de banii primariei!" AFC Rapid se bucura pentru decizia de azi

De la 406.000 de euro, cat ar fi vrut sa dea Primaria, suma pentru brandul Rapidului a ajuns la 3,4 milioane de euro, plus TVA

Directorul general al clubului Academia Rapid, Ovidiu Burca, a declarat, joi, pentru News.ro, ca pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcii Rapid nu ar fi crescut daca Primaria Sectorului 1 nu ar fi infiintat echipa sa, omul de afaceri Valerii Moraru profitand de aceasta situatie.

"Noi aveam alte asteptari, dar mergem inainte si vedem ce se intampla. Urmarim cu interes ceea ce se intampla acolo, am vazut ca Azuga Waters, creditorul principal nu e de acord cu evaluarea care a fost facuta, vom vedea ce se intampla. Vom vedea cum ne vom pozitiona vizavi de aceasta crestere, acum abia am aflat. Sunt surprins oarecum de cum decurg lucrurile. Dar suntem optimisti. Dezamagit nu sunt, doar surprins. Probabil ca daca proiectul asta al nostru nu demara sunt ferm convins ca se ramanea la alte valori, la alte sume. Unii oameni profita de acest lucru”, a declarat Ovidiu Burca.

Rugat sa comenteze pozitia presedintelui adversarei din liga a IV-a, AFC Rapid, Horia Manoliu, care a fost de acord cu majorarea pretului de pornire, fiind prezent in Adunarea Generala a creditorilor, Burca a spus: "Nu am eu ce sa comentez despre Horia Manoliu, sa fie sanatos. Dumnealui isi apara ce are de aparat, pe noi nu ne intereseaza. Oameni care au capusat acest club in continuare fac tot felul de tertipuri, se folosesc de tot felul de proceduri pentru a intarzia un final care este previzibil. Ei fac doar sa intarzie lucrurile, dar nu se va intampla asa cum doresc ei. Noi mai avem speranta ca putem face in Romania lucruri asa cum trebuie si pentru asta ne-am angrenat in acest proiect”.

Fostul actionar al FC Rapid, omul de afaceri moldovean Valerii Moraru, a marit pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcii Rapid la 3,4 milioane de euro, plus TVA.



Valorificarea marcii, al carei pret initial era de 406.000 de euro, se va face prin licitatie publica, abia dupa trei incercari nereusite suma urmand sa scada la 1,7 milioane de euro.

FC Rapid, echipa infiintata in 1923, si-a intrerupt activitatea in 2016, cand societatea comerciala care administra gruparea giulesteana a intrat in faliment. Atunci gruparea giulesteana era patronata de omul de afaceri basarabean Valerii Moraru.

In momentul actual doua echipe evolueaza sub denumirea Rapid in Liga a IV-a, Academia Rapid, sustinuta de Primaria Sectorului 1, care a inchiriat marca pana la efectuarea licitatiei, si AFC Rapid, asociatia co-fondatoare a societatii intrate in faliment.