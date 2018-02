Craiova a mai incercat o SUPER LOVITURA cu jucatorul dat afara de FCSB! Becali spunea ca e MESSI si l-a luat pentru Champions League

Dupa Andre Santos si Florin Gardos, Craiova putea sa mai dea o lovitura importanta in ultimele ore ale perioadei de transferuri.

Oltenii au negociat cu Mihai Radut! Mijlocasul lui Lech Poznan a fost un om important pentru echipa lui in acest sezon si spera la titlu in Polonia. Craiova a incercat sa-l atraga in lupta pentru campionat din Liga 1, anunta Fanatik. Radut n-a acceptat transferul. Castiga nu mai putin de 35 000 de euro pe luna in Polonia!

Radut, 27 de ani, a jucat pentru Steaua timp de 3 sezoane, in doua perioade diferite. Becali a renuntat la el de fiecare data, convins ca nu poate juca la cel mai inalt nivel.

"Radut e ca Messi, e extraordinar. Dar nu poate sa joace toate meciurile la fel. Asta-i problema, m-am convins eu cu el", a spunea Becali.