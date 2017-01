Radut, prezentat pe site-ul lui Lech Poznan! Daca trece testele medicale, semneaza AZI

Mihai Radut era liber dupa experienta scurta din Emiratele Arabe Unite si s-a inteles cu Lech pentru un contract pana in vara.

Daca va confirma, acordul i se prelungeste automat pentru inca 3 ani, anunta site-ul oficial al lui Lech.

"Sunt foarte fericit ca pot sa joc pentru Lech. In vara am fost aproape sa ajung aici, dar nu s-a intamplat, in cele din urma. E o echipa foarte frumoasa, in tribune atmosfera este excelenta. E un pas important in cariera mea. Imi place sa joc in echipe ofensive, care pun presiune pe adversari. Sper sa avem succes, sa castigam cat mai mult", a spus Radut, care a jucat numai doua meciuri in acest sezon pentru Hatta Club, din Emirate, inainte sa-si rezilieze contractul.

Mihai Radut przechodzi testy medyczne. Jeśli zakończą się pomyślnie podpisze półroczną umowę z opcją przedłużenia https://t.co/ptAg121W7X — Lech Poznań (@lechpoznan) January 3, 2017