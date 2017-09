Radoi si marele anunt: din nou in Liga I! Noua strategie la club, total opusa de cea a lui Gigi Becali la Steaua

Mirel Radoi a anuntat ca urmeaza sa finalizeze negocierile pentru preluarea clubului Juventus Bucuresti.

Radoi a anuntat ca discutiile pentru preluarea clubului Juventus Bucuresti sunt avansate, ci ca patronul Ciuclea este dispus sa ii cedeze echipa.

Negocierile s-ar putea concretiza chiar saptamana viitoare.

"Suntem in discutii avansate, sper ca in aceasta saptamana sa se rezolve totul. Au aparut chestii in presa care nu sunt adevarate, ca domnul Ciuclea nu ne-ar fi pus actele la dispozitie. Din contra, a fost foarte amabil sa ne puna tot ce aveam nevoie la dispozitie", a spus Radoi, care a fost prezent la meciul dintre Juventus si Gaz Metan, scor 1-1.

Pe termen scurt, politica de transferuri a lui Radoi la Juventus va fi de a transfera doar jucatori straini.

"In acest moment, niciunul dintre jucatorii pe care vrem sa ii aducem nu e roman, toti sunt straini. Daca saptamana aceasta se finalizeaza tratativele, atunci probabil ca o sa vedeti si jucatorii incepand de sambata", a mai spus Radoi.