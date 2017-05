Radoi nu mai vorbeste cu Becali: "N-am mai discutat pentru ca nu vreau sa ne certam!" Ce spune fostul antrenor al Stelei

Mirel Radoi a vorbit in direct la Sport.ro despre relatia cu Gigi Becali.

Mirel Radoi, fostul jucator si antrenor al Stelei, a dezvaluit la Sport.ro ca relatia cu Gigi Becali s-a deteriorat dupa ce a plecat de pe banca Stelei.

"Nu am mai discutat cu Gigi Becali pentru ca nu vreau sa ma cert. Nu am mai vorbit pentru ca sigur am avea discutii contradictorii pentru ca fiecare vede fotbalul in felul lui, iar felul lui nu este cel corect. Eu i-am spus ca atata timp cat va gandi asa, el va gresi. Pentru el cei care ii spun adevarul il deranjeaza si crede ca ori au o rautate, ori nu se pricep la fotbal, si atunci prefer sa ramanem cu impresiile pe care le avem" a spus Mirel Radoi la Sport.ro.

Fostul antrenor al Stelei nu ii da dreptate fostei sale echipe in duelul de la TAS: "Cred ca Viitorul este campioana. Imi pare rau pentru Steaua, dar cred ca trebuie sa accepte aceasta infrangere si numai asa pot construi pentru sezonul viitor si vor putea castiga campionatul" a mai spus Radoi.

Radoi tine legatura cu noul antrenor al Stelei, Nicolae Dica: "Vorbesc in fiecare zi cu Dica, asa sanse mari sa ia campionatul sezonul urmator, dar are nevoie de stabilitate. Sper sa poata sa se califice in grupele Champions League si daca nu, macar in grupele Europa League. Eu cred ca va avea un drum destul de clar si daca va fi lasat in pace sa faca ceea ce stie eu cred ca va reusi in drumul catre grupele uneia dintre cele 2 competitii" a mai spus Radoi.