"Putem face ceva special! Putem scrie istorie!" Clubul din Romania care se pregateste de o surpriza uriasa

Playofful poate deveni o sansa istorica pentru ei.

Gheorghe Multescu a declarat inaintea meciului Astra - CS Universitatea Craiova, ca daca ar juca impotriva antrenorului Marius Sumudica, probabil ca acesta s-ar impune, "pentru ca este mai verde".

"In urma discutiilor de ieri, jucatorii au inteles ca misiunea nu s-a incheiat, ca putem face ceva special, putem scrie istorie. Sambata incepe un alt campionat, cu alte date: avem meciuri cu cele mai bune echipe din Liga 1. Va fi unul dintre cele mai grele meciuri ale acestui sezon, avand in vedere ca Astra are cel mai echilibrat lot si vine dupa o perioada fasta, cu 24 de puncte din tot atatea posibile. M-as multumi si cu un egal. In economia play-off-ului fiecare punct conteaza. Este bine sa adunam puncte in fiecare meci. Nicio partida nu va semana cu alta, fiecare are istoria ei. Daca as juca eu cu Sumudica 1 contra 1 probabil ca m-ar bate, pentru ca este mai verde ca mine. Eu trebuie sa pregatesc echipa sa gaseasca antidotul sa ne intoarcem cu ceva din aceasta deplasare. Este bine ca acum nu exista presiune, ne pregatim in liniste si, cum s-ar spune, ne dorim sa venim pe turnanta. La Craiova, categoric ne-ar fi ajutat stadionul daca ar fi fost gata. Va dati seama cum ar fi fost cu 30.000 de suporteri olteni alaturi", a declarat Multescu, informeaza site-ul oficial al clubului oltean.

Multescu a adaugat ca daca echipa sa rata calificarea in play-off, probabil nu mai ramanea la Craiova. "Presiunea nu se mai simte, ci euforia, care este la fel de periculoasa in situatia de fata. Trebuie sa revenim pe pamant cu ambele picioare, pentru ca intalnim adversari care nu iarta. Trebuie sa fim foarte atenti. Daca ratam play-off-ul, mi-ar fi fost extrem de greu sa raman. Poate as fi ramas o saptamana, sa vad cum se prezinta situatia. Echipa a doua trebuie promovata in Liga a II-a, unde jucatorii nostri tineri pot creste mult mai repede. Daca nu se poate, in opinia mea, juniorii valorosi ar trebui sa joace in campionatul de Elita, unde intalnesc Viitorul, Steaua sau Dinamo, si ar creste mai mult decat in Liga a III-a."

Jucatorul Nicusor Bancu apreciaza ca pentru CSU Craiova ar fi mai usor de castigat Cupa Romaniei decat campionatul: "Va fi un joc foarte greu, daca tinem cont de forma celor de la Astra si de problemele noastre de lot. intalnim o echipa experimentata, dar toti care vom intra pe teren vom lupta pentru puncte. Obiectivul mai usor de atins este castigarea Cupei Romaniei, fiindca sunt mai putine meciuri. Dar acum toti suntem concentrati la meciul cu Astra. Mergem sa ne batem de la egal la egal cu adversarul. in opinia mea, toate echipele din play-off au sanse la titlu. Cea care va fi mai serioasa il va castiga. Victoria cu Gazul ne motiveaza, dar stim ca Astra nu ne va primi cu bratele deschise. Sper sa mai am goluri si pentru meciul cu Astra, dar nu conteaza cine marcheaza, important este sa castigam", a spus Bancu.