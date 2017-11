Putea fi BOMBA anului pe axa Dinamo - FCSB! MM i-a spus 'NU' lui Becali cand a aflat! Dezvaluiri de ultima ora

Steaua putea sa-i dea inca o lovitura teribila marii rivale!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Costache i-a fost propus lui Becali pentru 700 000 de euro. Patronul Stelei s-a consultat cu MM si Dica. Ambii l-au sfatuit sa se mai gandeasca o data. In cele din urma, fotbalistul a fost redirectionat de Dinamo spre CFR Cluj.

"Gigi n-a intrebat de Costache si i-am zis ca e un jucator foarte interesant, are forta, are viteza, insa nu mi se pare un jucator cerebral. Merita sa dai maximum doua, trei sute de mii de euro pe el. Asa am zis eu, asta cred eu. Daca Gigi voia sa-l ia pe Costache, il lua fara niciun fel de discutie", a spus MM in Fanatik.