Pustiul-minune al lui Dinamo din 2016: „Mama, cum ar fi sa joc in preliminariile Ligii Campionilor!”

Valentin Costache (18 ani) este unul dintre cei mai promitatori juniori detinuti de Dinamo. In acest moment el este imprumutat la CS Afumati, in Liga a 2-a, unde s-a recuperat dupa o accidentare musculara care l-a chinuit o perioada mai indelungata si unde a avut ocazia sa joace mai mult. El le cere colegilor de la Dinamo sa castige campionatul, pentru a-si indeplini cea mai mare dorinta: sa joace in Liga Campionilor.

In asteptarea meciului de sambata cu Foresta Suceava, Costache sta cu un ochi si la pregatirile care se fac pentru meciurile decisive in lupta pentru titlu in Liga 1. „Ne pregatim de meciul cu Suceava, dar nici nu mai stim ce sa credem. Prima data spuneau ca nu mai vin, ca se retrag, acum s-au intors, ca vin. Suntem chititi pe ei sa ii batem. Fotbalul in Liga a 2-a e mult mai dur decat in Liga 1. Mult mai dur! Contactele sunt mai dure, in prima liga se da si drumul mai repede la minge, aici sunt si terenurile mai proaste si nu prea poti sa joci in viteza pe care ai dori-o. Cred ca doar 1-2 stadioane au gazon la nivel de Liga 1 si jucatorii se descurca cum pot. Sunt mutlumit ca cei de la Dinamo m-au urmarit. A fost domnul Danciulescu la mai multe meciuri si mi-a transmis ca ii place ce a vazut, ca m-am integrat bine si sa joc la acelasi nivel ca si pana acum. M-au ajutat baietii si antrenorii de la Afumati si sunt pregatit sa revin 100% la Dinamo. Noi, cei imprumutati, abia asteptam ca sa ne intoarcem la Dinamo. Sunt eu si Mutiu la Afumati, Moldoveanu e la Brasov, Manole si Olteanu sunt la Sepsi, Dima la Resita... Din vara o sa fim <cainii tineri>, speram sa fi muncit bine in perioada asta si sa le luam locul cu brio celor care pleaca de la Dinamo, sa nu dezamagim. Asa ca le cer colegilor sa castige titlul pentru fani, dar si pentru noi, <cainii tineri>”, spera Costache.

Rapidul mijlocas de banda le tine pumnii colegiilor in lupta pentru titlu si spera sa isi indeplineasca visul cel mare, sa joace in Liga Campionilor, chiar daca e vorba, intr-o prima faza, doar de preliminariile competitiei. „Am vorbit cu baietii, i-am si felicitat pentru sezonul fantastic. Mai ales pe Sergiu Hanca, pentru ca in ultimele meciuri a jucat foarte bine si a fost decisiv. Am tinut legatura si cu Filip si Patrick Petre, le-am urat sa joace bine si sa castige acest ultim meci si campionatul. Sper din tot sufletul ca Dinamo sa ia titlul! Mama, cum ar fi sa ma intorc la Dinamo chiar in preliminarii de Liga Campionilor! Eu nu mai tin minte meciurile cu Manchester United sau cu Lazio din preliminariile Ligii Campionilor, pentru ca eram prea mic atunci. Dar nici nu vreau sa imi imaginez cata lume va fi acum pe Arena Nationala, la un meci al lui Dinamo in cupele europene! Insa, tin minte <Minunea de la Liberec>, e un meci important in istoria lui Dinamo”, spune tanarul fotbalist.

Facea naveta cu trenul ca sa vina la antrenament



Valentin Costache este nascut la Videle, a inceput fotbalul la grupele de juniori ale echipei locale Petrolul, a petrecut o scurta perioada la Clubul Sportiv Scolar nr. 2 si apoi a ajuns in curtea celor de la Dinamo, unde evolueaza din 2014. A jucat intai la juniori, apoi la Dinamo II, in Liga 3, pentru ca ulterior sa fie promovat la prima echipa. I-a impresionat pe antrenorii lui Dinamo cu ambitia sa iesita din comun. El a facut naveta cu trenul de la Videle luni intregi, pe o distanta de 75 de kilometri, sculandu-se la ora 5.00 dimineata, pentru a se prezenta la antrenamentele echipei. A fost remarcat de Mircea Rednic la un meci de juniori contra Stelei, in care a marcat doua goluri si a jucat primul meci pentru echipa de seniori pe 28 martie 2015, intr-o infrangere cu 0-6, cu Debrecen, un amical prilejuit de pauza competitionala cauzata de partidele din preliminariile pentru CE 2016, la care Dinamo a menajat mai multi jucatori, iar altii au fost convocati la loturile nationale. In decembrie 2015 a debutat, la 17 ani, intr-un remiza cu CFR Cluj, 1-1, iar la primul meci ca titular, in februarie 2016, Costache a marcat unicul gol al partidei cu FC Botosani. „Am avut ghinion pentru ca am debutat, am mai jucat putin si m-am accidentat, am facut ruptura musculara. Eu cred ca acum am acumulat mai multa experienta si sunt fericit ca sunt sanatos. M-am accidentat chiar inainte de finala Cupei Romaniei cu CFR Cluj. Am facut pregatirea cu Dinamo, dar imi reveneam mai greu, asa ca cei de la club au hotarat ca e mai bine sa merg la un club in Liga a 2-a, ca sa pot joca mai mult, pentru ca nu eram refacut complet. Acum sunt pregatit sa raman la Dinamo. Din vara, din cate am vorbit si cu impresarul si cu cei din conducerea lui Dinamo, sper sa raman la club. Daca ar fi imprumut, acum as vrea la Liga 1”, conchide dinamovistul.