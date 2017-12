Pustai, DAT AFARA de Craciun? Italienii anunta un fost antrenor de la Genoa la Gaz Metan

Presa din Italia face azi un anunt surprinzator!

Italianul Rino Lavezzini (65 ani) ar putea fi numit antrenor la Gaz Metan Medias, sustine portalul TuttoMercatoWeb.

Lavezzini, care in cariera a mai pregatit echipe precum Catanzaro, Mantova, dar si Genoa sau Suduva (Lituania), ar avea o propunere de la Gaz Metan, sustine presa din Peninsula. Lavezzini a mai antrenat in Romania, in sezonul 2006-2007 pregatind echipa Petrolul Ploiesti, in liga secunda.

Gaz Metan Medias, antrenata de Cristian Pustai, ocupa locul 12 (din 14) in Liga I, dupa 22 de etape, cu 15 puncte, dar ultimele cinci partide de campionat le-a incheiat cu remize.