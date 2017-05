Pus pe lista plecarilor de Becali, Muniru a parasit Romania: "Viitorul e luminos"

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Ghanezul Sulley Muniru este unul dintre fotbalistii de care Steaua se va desparti in aceasta vara. Luat in vizor de Becali dupa un conflict cu Florin Tanase la un antrenament, in urma cu o luna, mijlocasul a mai bifat doar cateva minute. "Muniru va pleca de la Steaua", a reiterat Becali la inceputul acestei saptamani, intr-o interventie telefonica la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

Mijlocasul de 24 de ani a parasit Romania la scurt timp dupa finalul Play Off-ului. Acesta a zburat catre Italia, destinatia sa preferata pentru vacanta, tara in care locuieste fratele sau Muntari, fotbalist la Pescara.

Muniru a mai fost in Italia si in urma cu o luna, dupa conflictul cu Tanase, care i-a adus o excludere din lot pentru un meci.

"Sa fii fericit indiferent de situatie! Viitorul e luminos", a scris Muniru intr-o postare pe Twitter, in urma cu 3 zile.

Holidaying, Milan Italy ???????? Future so bright! INSHA'ALLAH ???????? pic.twitter.com/anhrFZXksG — Sulley Muniru (@MuniruOfficial) May 17, 2017