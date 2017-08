"PSG o sa-l ia cu 50 de milioane!" Tatarusanu, din nou cel mai bun portar al etapei in Franta!

Ciprian Tatarusanu are parte de un debut de vis in campionatul francez.

Adus de Claudio Ranieri in aceasta vara de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu s-a impus rapid in poarta celor de la Nantes, ba chiar a devenit portarul cu cea mai mare medie din Franta, potrivit notelor acordate de ziarul L'equipe dupa fiecare etapa. Cu nota 7 primita in fiecare partida de pana acum, Tatarusanu depaseste portari precum Areola de la PSG sau Mandanda de la Marseille.

Tatarusanu a fost din nou imperial, de aceasta data in fata lui Lyon, si si-a ajutat echipa sa obtina un 0-0 important.

Jurnalistii de la WinamaxSport glumesc putin pe seama romanului si a situatiei din Franta si a anunta ca seicul lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, e deja pe urmele lui Tatatrusanu, pentru care e dispus sa plateasca o suma importanta.

"Nasser va veni pe Stade de la Beaujoire sa il cumpere pe Tatarusanu pentru 50 de milioane de euro + 1 jucator, Guedes", au glumit jurnalistii de la WinamaxSport.