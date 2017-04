Propunerea care ii va infuria pe patronii din Liga I! FRF impune "parachute payment" si cedarea a 5% din drepturile TV catre ligile 2 si 3

Razvan Burleanu vrea o revolutie a banilor din fotbalul romanesc, pentru a scoate din noroi ligile inferioare.

Federatia vine cu doua propuneri pentru revitalizarea fotbalului la nivelul ligilor inferioare - sistemul "parachute payment" si cedarea a 5% din drepturile TV catre Liga a II-a si Liga a III-a.

"Parachute payment" este un sistem inspirat din fotbalul englez, prin care echipele retrogradate primesc compensatii din partea Federatiei, timp de mai multi ani, pentru ca socul unei retrogradari sa nu se transforme intr-un dezastru financiar.

Concret, o echipa care cade din Premier League primeste mai multe transe de bani, pe un interval de doi sau trei ani, calculate in functie de sumele obtinute de pe urma drepturilor TV. Se considera ca retrogradarea vine cu un soc in bugetul clubului, pentru ca veniturile sunt mult mai mici in Championship fata de Premier League.

A doua masura propusa de Burleanu este cedarea a 5% din drepturile TV pentru Liga I catre Liga a II-a si Liga a III-a, un "plan de solidarizare" care nu este insa si pe placul patronilor din Liga I.

Gigi Becali si-a mai exprimat in trecut nemultumirea fata de o astfel de masura.

Deocamdata, planul lui Burleanu e doar la stadiu de propunere.

Acest proiect urmeaza sa ajunga in Adunarea Generala a Federatiei pe 27 aprilie.

Iar pe 27 mai, se va vota in Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal.

Daca va trece de vot, proiectul va fi implementat incepand cu sezonul urmator.