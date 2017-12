Steaua, 6 amicale in iarna! CFR joaca 5 meciuri inainte de lupta DEZLANTUITA pentru titlu. AICI: programul complet al TUTUROR echipelor din Liga 1 in aceasta iarna

In urmatoarele doua saptamani, echipele din Liga 1 vor incepe pregatirea pentru reluarea campionatului. Primele meciuri oficiale din 2018 vor avea loc intre 2 si 5 februarie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cele mai multe cluburi au anuntat reunirea pentru perioada 4-8 ianuarie, vor efectua in zilele urmatoare vizita medicala, pentru ca apoi majoritatea sa plece in strainatate (Turcia, Spania, Cipru sau Italia), unde au stabilite deja o parte a meciurilor de pregatire, altele urmand sa fie perfectate in perioada urmatoare. Singura echipa care se va pregati doar in Romania este ACS Poli Timisoara, care va acumula fizic in Poiana Brasov.

CFR Cluj

Reunire: 8 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonament: Spania / Oliva Nova (12-29 ianuarie)

Meciuri amicale: 5 partide de pregatire, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, CFR Cluj - Concordia Chiajna

FCSB

Reunire: 8 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonamente: Turcia / Antalya (8-18 ianuarie) + Spania / Mijas (21 ianuarie-2 februarie)

Meciuri amicale: Olimpik Donetk (Ucraina L1 / 18 ianuarie) / + 5 partide de pregatire in al doilea cantonament, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, Gaz Metan Medias - FCSB



CSU Craiova

Reunire: 5 ianuarie

Vizita medicala: 5 ianuarie

Cantonament: Turcia / Antalya (6-26 ianuarie)

Meciuri amicale: SV Meppen (Germania L3 / 15 ianuarie), Lechia Gdansk (Polonia L1 / 21 ianuarie), Zaglebie Lubin (Polonia L1 / 25 ianuarie), Ludogoret Razgrad (Bulgaria L1 / 25 ianuarie)

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, Dinamo - CSU Craiova

Astra Giurgiu

Reunire: 5 ianuarie

Vizita medicala: 6 ianuarie

Cantonament: Cipru / Limassol (8-26 ianuarie)

Meciuri amicale: 4 partide de pregatire, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, FC Viitorul - Astra

FC Botosani

Reunire: 7 ianuarie

Vizita medicala: 8-9 ianuarie

Cantonament: Turcia / Antalya (12-24 ianuarie)

Meciuri amicale: 4 partide de pregatire, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 3-4 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, FC Botosani - Juventus

FC Viitorul

Reunire: 7 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonament: Turcia / Antalya (12-26 ianuarie)

Meciuri amicale: Skenderbeu Korce (Albania L1), Kapaz PFK (Azerbaidjan L1), Grasshoppers (Elvetia L1), Luch Vladivostok (Rusia L2), Cernomoret Odessa (Ucraina L1), Akhmat Grozny (Rusia L2), Jagiellonia (Polonia L1)

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, FC Viitorul - Astra

Dinamo

Reunire: 8 ianuarie

Vizita medicala: 10 ianuarie

Cantonamente: Saftica (8-14 ianuarie) + Cipru / Limassol (15-26 ianuarie)

Meciuri amicale: 4 partide de pregatire, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, Dinamo - CSU Craiova

CSM Iasi

Reunire: 7 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonamente: Turcia / Antalya (10-25 ianuarie)

Meciuri amicale: FK Olmaliq (Uzbekistan L1 / 15 ianuarie), Korona Kielce (Polonia L1 / 19 ianuarie), Cernomoret Odessa (Ucraina L1 / 21 ianuarie), Sandecja Nowy Sacz (Polonia L1 / 23 ianuarie)

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, FC Voluntari - CSM Iasi

ACS Poli Timisoara

Reunire: 6 ianuarie

Vizita medicala: 6 ianuarie

Cantonament: Poiana Brasov (8-18 ianuarie)

Meciuri amicale: nu au fost inca stabilite, dar cel mai probabil se vor perfecta cu echipe din Romania, Serbia si Ungaria, din orase apropiate Timisoarei

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, Sepsi Sf. Gheorghe - ACS Poli Timisoara

FC Voluntari

Reunire: 5 ianuarie

Vizita medicala: 5 ianuarie

Cantonament: Italia / Bari (10-26 ianuarie)

Meciuri amicale: 4-5 partide de pregatire cu echipe italiene din Serie B, Serie C si Serie D

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, FC Voluntari - CSM Iasi

Concordia Chiajna

Reunire: 6 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonamente: Chiajna (6-14 ianuarie) + Turcia / Antalya (15-25 ianuarie)

Meciuri amicale: 3 partide de pregatire, adversarii si datele de disputare urmand a fi anuntate

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, CFR Cluj - Concordia Chiajna

Gaz Metan Medias

Reunire: 8 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonamente: Medias (9-14 ianuarie) + Turcia / Antalya (15 ianuarie - 1 februarie)

Meciuri amicale: Dinamo Moscova (Rusia L1 / 18 ianuarie), FC Veres Rivne (Ucraina L1 / 24 ianuarie), Spartak Subotica (Serbia L1 / 28 ianuarie)

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, Gaz Metan Medias - FCSB

Sepsi Sf. Gheorghe

Reunire: 4 ianuarie

Vizita medicala: 8 ianuarie

Cantonament: Turcia / Antalya (12-26 ianuarie)

Meciuri amicale: 5 partide de pregatire (Partizani Tirana - Albania L1, FC Oleksandriya - Ucraina L1, Kaysar Kyzylorda - Kazahstan L1 + alte 2 adversari ce vor fi stabiliti ulterior)

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, Sepsi Sf. Gheorghe - ACS Poli Timisoara

Juventus Bucuresti

Reunire: 4 ianuarie

Vizita medicala: 5 si 8 ianuarie (doar pentru jucatorii trasferati)

Cantonament: Turcia / Antalya (10-21 ianuarie)

Meciuri amicale: FC Taraz (Kazahstan L1), Luch Vladivostok (Rusia L2), FC Stal Kamianske (Ucraina L1) + Metologlobus (Romania L2)

Primul meci oficial: 2-5 februarie, Liga 1, Etapa a 23-a, FC Botosani - Juventus