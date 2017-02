Probleme pentru Tamas! Verdicul medicilor dupa accidentarea din meciul cu Craiova

Gabi Tamas si-a luxat un deget in timpul partidei cu Craiova de la Severin.

Tamas va purta o atela ghipsata, dupa ce si-a luxat degetul mare de la mana dreapta in timpul unei alunecari la partida cu Craiova. Tamas a simtit dureri mari in timpul partidei, dar a refuzat sa iasa de pe teren. Pana la Bucuresti si-a tinut mana infasurata in gheata, iar luni dimineata a efectuat un control. Fundasul Stelei va purta o atela ghipsata, dar stelistii anunta ca nu se pune problema ca Tamas sa nu joace la Medias.

"Va juca la Gaz Metan, nu se pune problema sa rateze partida", spune surse din cadrul clubului pentru Gazeta Sporturilor.

Si Denis Alibec a purtat anul trecut o atela ghipsata in timpul mai multor partide.

"Cand am bagat alunecare am cazut pe deget. Ma doare de mi-a ajuns la suflet", a spus Tamas dupa victoria cu Craiova, scor 2-1.