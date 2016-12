PROBLEME pentru Dinamo! Rotariu nu poate fi vandut din cauza lui Marian Iancu! Un club s-a retras de la negocieri

Dinamo vrea sa-l vanda pe Rotariu, insa afacerea este complicata.

Dorin Rotariu este urmarit de mai multe cluburi europene, iar Ionut Negoita este gata sa-l vanda pentru a putea sa-i aduca lui Andone intaririle cerute. Rotariu a fost de mai multe ori rezerva cu Andone pe banca, insa chiar si asa este cautat intens din Europa.

Un club din Olanda care il urmareste de cateva luni pe Rotariu s-a retras din cursa din cauza lui ...Marian Iancu. Fostul patron al lui Poli Timisoara detine 50% din drepturile pentru Rotariu, iar condamnarea la 12 ani de inchisoare ingreuneaza negocierile pentru vanzare, scrie soccernews.nl. Sursa citata mai scrie ca Galatasaray insista chiar si in aceste conditii pentru roman si se lupta cu Brugges pentru semnatura lui.

S-a implicat Becali?

Chiar inainte de meciul cu Dinamo, Gigi Becali a declarat ca a oferit 350.000 de euro pentru cele 50 de procente din Rotariu, insa nu a mai anuntat si rezultatul final.

"50% din Rotariu are Timisoara. Oamenii sunt in insolventa, am facut oferta de 350.000 de euro pentru partea lor din drepturile federative ale jucatorului. El ramane la Dinamo, dar eu o sa detin jumatate din el. Daca Dinamo il vinde in strainatate, 50% din suma vine la mine. Eu il vreau la Steaua, dar sa vedem daca pot sa il iau", a explicat Becali.