Probleme pentru Dica! Are 5 titulari accidentati pentru urmatorul meci. Cum arata echipa "peticita"

Steaua va reincepe prima meciurile, jucand vinerea viitoare.

Steaua este lovita de accidentari. Meciurile din 3 in 3 zile dar si actiunile nationalei au creat o lista impresionanta de accidentari.

Nu mai putin de 5 titulari sunt sub tratament medical dupa ce au suferit accidentari. Man, Coman, Nedelcu, Alibec si Pintilii sunt cei care aglomereaza infirmeria Stelei in aceasta perioada.

Ghinionul lui Dica face ca toti 5 sa fie titulari in echipa gandita de el dar si de patronul Stelei. Singurul care inca nu e titular de drept e Coman, insa acesta a jucat din ce in ce mai mult in prima echipa, mai ales ca este impus de Gigi Becali in primul "11".

Lui Dica ii lipsesc astfel ambii inchizatori si va fi nevoit sa joace cu improvizatia Morais si cu Popescu, unul dintre jucatorii slabi ai Stelei in acest sezon, atacantul titular, iar in locul sau va juca nemultumitul Gnohere, care a fost pus pe lista neagrea de patron, plus ambele extreme, Dennis Man, pe dreapta, care e pe val, si Florinel Coman, pe Stanga, care e noul preferat al patronului.

In locul celor doi vor juca cel mai probabil Teixeira, care vine si el dupa accidentare, si Tanase.

Cum arata echipa fara cei 5 titulari:

Nita - Benzar, Balasa, Planici, Momcilovic - Morais, Popescu - Teixeira, Budescu, Tanase - Gnohere