Probleme mari pentru Dica! Pintilii, OUT pentru o luna dupa accidentarea de la nationala

Stelistii au picat pe capete in ultima perioada.

Dupa ce i-a pierdut pe Florin Tanase, Dennis Man, Dragos Nedelcu, Dica a primit o noua veste proasta. Mihai Pintilii a suferit o ruptura musculara in meciul cu Kazahstan si va sta pe bara o luna. Mijlocasul Stelei a efectuat un RMN la revenirea in tara, iar medicii i-au dat vestea proasta. Va reveni abia in luna noiembrie pe teren.

Si Budescu acuza probleme musculare dupa meciurile de la nationala. Dennis Alibec a revenit la antrenamente, insa sunt sanse mici sa fie titular cu Voluntari. El va fi apt 100% in partida cu Beer Sehva de joia viitoare, in direct la ProTV.