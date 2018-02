Probleme la National Arena, descoperite inaintea meciului FCSB - CFR! Organizatorii au decis sa inchida parcarea

FCSB - CFR Cluj e in aceasta seara, de la 20:45, pe National Arena.

In ziua meciului Steaua - CFR, programat pe National Arena, organizatorii au descoperit o problema la stadion!



Telekom Sport scrie ca acestia au decis sa inchida parcarea stadionului, dupa ce au observat ca tavanul s-a lasat!



Pentru moment, nu este sigur modul in care se va interveni la stadionul de 234 milioane de euro inaugurat in 2011!



La Steaua - CFR sunt asteptati circa 15.000 de spectatori.