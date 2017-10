Problema fara precedent pentru Steaua in partida de vineri cu Voluntari: "E cu totul altceva!" Cu ce situatie se va confrunta echipa lui Dica

FC Voluntari joaca primul meci al sezonului pe propriul teren dupa ce a fost nevoita sa dispute partidele considerate "acasa" la Ploiesti, Pitesti sau Giurgiu.

Prima etapa a returului incepe vineri cu un meci dificil pentru ocupanta locului 2, Steaua. Echipa lui Nicolae Dica a castigat la limita in partida tur, 2-1, iar la partida de maine seara va fi in premiera intr-o situatie inedita. Arena "Anghel Iordanescu" din Voluntari va organiza primul meci in nocturna.

Meciul va incepe la ora 20.45 iar jucatorii celor de la FC Voluntari si-a stabilit antrenamentul de miercuri pe seara pentru a se obisnui cu acestea. Ce este neobisnuit la ele? A dezvaluit un jucator al echipei lui Claudiu Niculescu: "Din cauza faptului ca arena se afla in apropierea aeroportului Otopeni, stalpii pe care au fost puse becurile nu au 35 de metri, asa cum este normal, ci sunt cu 10 metri mai mici. Cum lumina reflectoarelor bate de mai jos, senzatia este cu totul alta decat pe alte stadioane precum National Arena sau cele de la Ploiesti, Cluj sau Timisoara. Tocmai de aceea antrenamentul a fost pus pe seara, pentru a ne obisnui si a nu avea un dezavantaj din acest punct de vedere" a spus jucatorul (al carui nume nu a fost dezvaluit) pentru Gazeta.

Astfel, cei de la Steaua vor fi dezavantajati de aceasta situatie. In plus, este de asteptat ca mai multi dintre titulari sa fie menajati in vederea partidei de saptamana viitoare din Europa League cu Hapoel Beer Sheva, meci care va fi in direct la Pro TV.