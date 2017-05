Printul Cristea se insoara! Cum arata femeia care l-a cucerit pe fostul fotbalist. E mai in varsta ca el. FOTO

Adrian Cristea se aseaza in sfarsit la casa lui!

Cristea se insoara cu Maria Pauna, cea supranumita "Regina sprancenelor". Femeia este mai in varsta ca fostul jucator, dar si mai bogata. Cei doi sunt impreuna de cateva luni, iar in ultima perioada au inceput sa se afiseze impreuna tot mai des. Mai mult, Maria ar fi anuntat pe un site de socializare ca urmeaza sa se marite cu Cristea, scrie Libertatea. La fel ca Adrian Cristea, Maria are o fata dintr-o relatie anterioara.

Sursa citata scrie ca Adrian Cristea are probleme financiare, dupa ce si-a risipit banii castigati pe teren. Si-a vandut recent o masina cu 20.000 de euro.

Cristea a fost legitimat ultima data la Chiajna. Desi are 33 de ani, Cristea a renuntat sa mai joace fotbal.

Sursa foto: Facebook