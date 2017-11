Prin ce a trecut Dica dupa ce l-a EXCLUS pe Alibec din lot: "Numai e stiu ce se intampla daca nu aveam rezultate!"

Nicolae Dica recunoaste ca a riscat prin excluderea din lot a lui Alibec.

Imediat dupa meciul de la Voluntari, in care Alibec a lovit o usa si a aruncat banderola pe gazon, Dica l-a sunat pe Becali si l-a anuntat ca nu mai vrea sa lucreze cu atacantul adus de la Astra. Becali a aprobat, iar Alibec a fost exclus pentru o saptamana din lot.

Varful a revenit si pare in revenire de forma, chiar daca nu a marcat. Dica lasa sa se inteleaga ca si-a riscat postul, insa a fost salvat de rezultatele echipei. In aceeasi perioada, Steaua a trecut pe primul loc in Liga I si s-a calificat in primavara europeana.

”Eu am considerat ca trebuie sa iau atitudine atunci. Nu a fost doar gestul de la meciul cu Voluntari. El nu ne-a respectat, nici pe mine, nici pe colegii sai. Atata timp cat nu ma respecti, nu te respect nici eu. Daca nu-i dadeam acea sanctiune riscam sa se intample alte lucruri. S-a dovedit ca am facut bine. A fost un risc pe care mi l-am asumat.

a spus Dica la Digi.