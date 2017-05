PRIMUL transfer de Champions League? Mesajul lui Ianis pentru tatal sau: "Doar noi stim cat am muncit!" 

Ianis Hagi a plecat la Fiorentina, dar este alaturi de tatal sau.

Din Italia, Ianis ii transmite tatalui sau ca este mandru de el. Ianis nu a apucat sa joace niciun minut in acest sezon si nu va primi medalia de campion. Trofeul este in familie acum, iar Viitorul se pregateste de preliminariile Champions League.

"Mandru ca am putut sa fac parte din acest proiect unic in Romania !!!! Doar noi stim cat de mult am muncit sa ajungem sa cucerim Romania la nivel de seniori", a scris Ianis pe Facebook.

Ianis ar putea fi chiar primul transfer al celor de la Viitorul pentru preliminariile Champions League. Presa din Italia a avansat de mai multe ori varianta unui imprumut pentru un sezon in Romania. La 18 ani, tanarul Hagi nu are suficiente atuuri pentru a se impune in echipa de seniori a Fiorentinei.