Primul transfer al lui Hagi in lupta pentru titlu! Viitorul l-a adus pe Vlad Morar de la ASA

Hagi a reusit azi primul transfer al anului la Viitorul!

Vlad Morar, liber dupa despartirea de ASA Tg. Mures, a semnat pe doi ani si jumatate, anunta site-ul oficial al clubului.

Morar, 23 de ani, a marcat de 4 ori si a oferit doua pase de gol in cele 13 meciuri pe care le-a jucat de la inceputul campionatului. In total, Morar are 50 de aparitii in Liga 1 pentru U Cluj, Petrolul si ASA. Inainte sa ajunga la Tg. Mures, Morar a fost golgeterul Rapidului in B.

Jucatorul va pleca sambata alaturi de colegi in cantonamentul din Cipru.