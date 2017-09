Primul pret anuntat pentru noua tinta a lui Becali: "Se poate apropia de pretul lui Razvan Marin!"

Becali a recunoscut ca-l vrea si pe Cicaldau de la Viitorul, dupa ce i-a transferat deja pe Nedelcu, Benzar, Coman si Tanase de la echipa lui Hagi in ulimul an si jumatate.

Directorul general de la Viitorul, Cristian Bivolaru, crede ca pretul de transfer al lui Cicaldau se poate apropia de cel primit de Hagi de la Standard pentru Razvan Marin, 1,8 milioane de euro!

"Din pacate, am devenit un furnizor de jucatori pentru FCSB, care e singura echipa care-si permite sa cumpere. Cred ca si CFR ar fi putut si poate in continuare, dar ei nu sunt interesati de fotbalisti tineri. In afara de Nouvier si Paun, l-au avut pe Horj si l-au dat la schimb cu Boli. Totul e posibil. Cicaldau creste, e convocat si la nationala de tineret. Eu cred ca Cicaldau va avea o valoare apropiata de Razvan Marin, cred ca se ajunge si la o suma asemanatoare", a spus Bivolaru la Look TV.