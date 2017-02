Primul nume de pe lista posibililor inlocuitori ai lui Reghe: La cine poate apela Becali din vara

"Din vara la Steaua" ar putea deveni din nou o vorba celebra in Liga I.

Meciul de la Medias s-a incheiat cu un atac dur al lui Gigi Becali la adresa antrenorului Stelei, Laurentiu Reghecampf.

"Fotbal ca la circ", asa a descris Becali jocul Stelei dupa egalul cu Gaz Metan, 1-1. Laurentiu Reghecampf i-a dat dreptate patronului sa fie nemultumit, dar l-a contrazis in privinta afirmatiei ca Steaua nu joaca nimic in acest moment.

Pentru prima oara de cand Reghe se afla pe banca Stelei, Becali a vorbit in mod direct despre demitere. Acesta a specificat ca nu vrea sa il dea afara acum, pentru ca ar fi o umilinta pentru Reghecampf, dar daca sezonul nu se va incheia cu un titlu castigat, atunci Becali e dispus sa achite clauza care Reghe sa plece.

Cine i-ar putea locul lui Reghecampf pe banca? Unul dintre numele cele mai vehiculate si in trecut e Edi Iordanescu. Fost secund la Steaua si apropiat al lui Gigi Becali, prin Anghel Iordanescu, Edi a impresionat ultima oara ca antrenor la Pandurii, cand a reusit sa duca echipa in playoff-ul Ligii I, sezonul trecut.

In acest moment, Edi Iordanescu este liber de contract, ultima oara find antrenorul bulgarilor de la TSKA Sofia. Edi a refuzat sa vorbeasca in trecut despre un scenariu de acest fel, ca el sa vina in locul lui Reghe la Steaua, dar in acelasi timp a recunoscut ca postul de antrenor la Steaua este un vis pe care spera sa si-l indeplineasca intr-o zi.