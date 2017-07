Primul meci dintre Steaua si Dinamo, mult mai devreme decat a fost programat de LPF. Nebunie la casele de bilete inainte de Steaua - Plzen si Dinamo - Bilbao

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30

Steaua si Dinamo ar trebui sa se intalneasca abia in toamna, pe 23 septembrie, insa prima confruntare cu adevarat intre cele doua echipe are loc saptamana viitoare, cand ambele joaca acasa, in Europa, pe National Arena. Miza? Cine umple stadionul de 55.000 de locuri!

Stelistii joaca marti cu Plzen, iar Dinamo joaca joi, cu Bilbao, pe aceeasi arena. Biletele s-au pus in vanzare si deja s-au vandut in numar mare, stelistii vanzand cu 5000 de bilete mai mult pana in momentul asta.

"Cainii" au vandut in jur de 15.000 de bilete, iar stelistii in jur de 10.000, cifrele urmand sa se dubleze pana in weekend.

Preturile la bilete sunt la fel, in mare, cel mai ieftin, la peluza, costand 20 de lei la ambele meciuri, in timp ce la tribuna a doua costa in jur de 50 de lei un bilet.

S-au pus în vânzare bilete la casele de la Dinamo.Se vând pt meciul din EL contra Bilbao.Primii suporteri s-au pus cu 3 ore înainte pic.twitter.com/cO91pWT8vX — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) July 20, 2017