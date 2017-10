Primul jucator chinez din istoria Ligii I a sosit in Romania: "Petrescu e faimos, am auzit si de Hagi" VIDEO

Primul jucator chinez din istoria Ligii 1 a sosit in Romania!

Lu Yuefeng, fotbalistul transferat de CFR de la Zhejiang Yiteng (China) a oferit primele declaratii la venirea in tara.



“Sunt fericit ca sunt primul jucator chinez din Romania si mandru de faptul ca am ajuns la un club precum CFR. Imi doresc sa invat limba romana. Stiu ca CFR are un antrenor foarte bun, Dan Petrescu. E faimos in China pentru ca a castigat prima Cupa a Chinei cu Jiangsu Suning.

De asemenea, il stiu si pe Gheorghe Hagi. CFR a castigat titlul de campioana a Romaniei si a jucat in Champions League. Am ajuns la un club mare!”, a declarant Lu Yuefeng la sosirea in Romania.