Primul club care cere ASISTENTA VIDEO in Liga I: "Vom solicita asta in urmatoarea sedinta LPF!"

Sistemul VAR este deja implementat in mai multe ligi din vestul Europei.

Greselile de arbitraj din acest inceput de sezon l-au facut pe presedintele clubului Poli Iasi, Adrian Ambrozie, sa ceara introducerea asistentei video la meciurile din Liga I.

O cerere oficiala in acest sens va fi facuta la urmatoarea sedinta LPF.

"Sunt foarte multe greseli impotriva echipei noastre. In meciul cu CFR s-a dat penalty foarte usor, la meciul cu FC Botosani antrenorul nostru a fost prea repede eliminat, fara avertisment, iar in meciul cu ACS Poli avem dovezi ca nu a fost ofsaid la golul marcat de noi, in minutul 90. In plus, sunt multe cluburi din Liga 1 care se plang de arbitraj."

"Vreau introducerea Arbitrajului Video in Liga 1. Este un sistem care prinde tot mai mult in campionatele tari. Voi face aceasta cerere la urmatoarea sedinta a LPF. Si voi vorbi cu mai multe cluburi. Asa cum LPF ne impune anumite conditii, sa avem nocturna sau gazon cu incalzire, vrem si noi anumite drepturi."

"Trebuie o reforma in arbitraj. Pana sa se schimbe arbitrii sau conducerea, introducerea Arbitrajului Video ar fi o varianta foarte buna. S-ar pune capat scandalurilor legate de arbitraj", a spus Adrian Ambrozie pentru Gazeta Sporturilor.