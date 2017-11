Primul clip care prezinta scandalul cu Mihai Stoica din club! Imaginile confirma povestea oficialului stelist

Mihai Stoica a fost implicat intr-un scandal de proportii vineri seara.

Au aparut primele imagini cu scandalul in care au fost implicati Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, si fiica acestuia, Teodora. Imaginile publicate de Cancan confirma ca MM a incercat sa aplaneze conflict iar "capul rautatilor" a fost iubitul fiicei lui, Dan Tudorache. Totusi, MM Stoica a fost filmat si in timp ce injura si spune: "nu mi-e frica de puscarie!"



"Am iesit a 2 a oara in club in ultimele 15 luni. N-am fost lovit de nimeni, n-am lovit pe nimeni, doar am intervenit pt Dan, prietenul fiicei mele, care se implicase intr-un incident. In interiorul clubului, am aplanat conflictul, afara mi-am iesit din minti si am exagerat, urland, in momentul in care cineva l-a bruscat pe Dan, desi parea ca se linistise. Nu-l cautionez, a gresit, nu e prima oara, dar sper sa fie ultima. Am facut ce ar face orice barbat pt familia sa, pt ca el, alaturi de copilul meu pe care-l iubesc neconditionat, este familia mea.

P.S. Azi dimineata am fost la antrenament, ne-umflat, ne-tumefiat, ne-invinetit" a scris Mihai Stoica pe contul sau de Facebook.



Reactia lui Gigi Becali

"MM a sarit sa il apere pe ginerele sau, care s-a batut cu unii din club, de acolo. Eu asa stiu ca MM a sarit sa il apere, nu a inceput el scandalul. Nu este treaba mea ce face Mihai Stoica in timpul liber. Dumneavoastra aveti dreptate ca e si imaginea clubului in joc si jucatorii pot sa ii imite gesturile, dar era in timpul liber.

La ce te astepti cand mergi in club? La un pahar de bautura si se ajunge si la bataie. Cand mergi la biserica, mergi sa te rogi. Asta se intampla. Mihai Stoica era in timpul liber, nu este problema mea, dar nu a inceput el scandalul", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.