Primele masuri luate de noul milionar de la CFR Cluj, dupa ce i-a luat actiunile lui Paszkany

CFR are un nou patron! E un om de afaceri din Cluj.

"Scot echipa din insolventa si la anul jucam iar in Champions League", le promite patronul fanilor! Miriutza poate sta linistit - nu va fi dat afara.

1,5 milioane a platit noul patron, ca sa cumpere 60 la suta din actiunile CFR de la Paszkany!

Marian Bagacean e om de afaceri in Cluj si primul lui obiectiv e sa scoata echipa din insolventa pana la vara, ca sa poata juca din 2018 in Europa.



"Speram ca sezonul viitor CFR sa se lupte pentru titlu! Nu este deloc indraznet. Este un obiectiv realizabil!", spune Marian Bagacean.



2012 e ultimul an in care CFR-ul a ajuns in grupele ligii. A reusit si recordul istoric de puncte, pentru o echipa romaneasca - 10.

Noul patron nu schimba nimic la echipa. Muresan ramane sef, iar Miriuta - antrenor!

"Fotbalul este inca un domeniu bun pentru investitii"