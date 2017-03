Primele masuri luate de LPF dupa ce FC Steaua Bucuresti a devenit FC FCSB in acte

Liga Profesionista de fotbal a luat si ea astazi act schimbarea anuntata in cadrul Comitetului Executiv al FRF: FC Steaua Bucuresti a devenit in acte FC FCSB.

FCSB este, pana la o posibila decizie contrara luata de o instanta judecatoareasca, continuatoarea Stelei. Acest lucru a fost confirmat si in CEx al FRF.

In urma schimbarii anuntate astazi, LPF a luat si ea masuri. Liga a modificat numele Stelei in toate categoriile site-ului oficial, precum si in clasament.

In loc de FC Steaua, pe site-ul Ligii scrie acum FCSB.

Primul meci jucat sub denumirea de FCSB de echipa lui Becali va fi chiar derby-ul cu Dinamo, duminica seara, pe Arena Nationala.

Pentru moment, nici FRF, nici LPF nu au o situatie exacta a palmaresului echipei. Instanta judecatoareasca va decide daca FCSB detine palmaresul complet ori doar pe cel incepand cu 2003.