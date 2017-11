Primea reactie a lui Contra dupa ce i-a chemat la "audieri" pe Nedelcearu si Costache: "Am vrut sa aud varianta lor!" Ce a spus despre Filip

Selectionerul nationalei a confirmat ca va discuta si cu Denis Alibec saptamana aceasta.

Cosmin Contra a declarat ca a avut o intrevedere cu jucatorii Ionut Nedelcearu si Valentin Costache, doi dintre fotbalistii sanctionati de FC Dinamo dupa ce au petrecut pana dimineata inaintea meciului cu Aerostar Bacau, din Cupa Romaniei. Contra va discuta, vineri, si cu Denis Alibec, component al FCSB.

“Am vrut sa am o discutie cu ei, sa ascult si varianta lor. Sunt jucatori tineri, de mare perspectiva, simteam nevoia sa am o discutie cu ei si sa le dau cateva sfaturi. Si sa-i ntreb ce vor de la viitor. Am tinut neaparat sa ascult varianta lor si sa le dau un sfat ce ar trebui sa faca de acum inainte. Vineri o sa am o intrevedere si cu Denis Alibec. Jucatorii care sunt de valoare si perspectiva, trebuie sa incercam sa avem discutii cu ei si sa-I aducem pe drumul cel bun”, a spus Contra la Digi Sport.

Cosmin Contra a precizat, referitor la un alt dinamovist, Steliano Filip, ca nu are nimic cu niciun jucator si ca atata timp cat jucatorul demonstreaza ca merita sa fie la echipa nationala, il va convoca. In acest moment insa, Filip trebuie sa arate altfel ca randament, a adaugat selectionerul. “Filip are impresia ca eu am ceva cu el. L-am lasat afara inainte de meciul cu Craiova, a jucat prost dupa ce a ratat transferul in Turcia, la Karabukspor. A fost oferta pentru el care nu a fost acceptata de patron. El ajunsese la o intelegere, dar clubul nu a dorit sa il lase. Eu l-am bagat urmatorul meci, nu a jucat bine si am crezut ca are nevoie de cateva zile sa isi revina la sentimente mai bune, sa joace mai bine. Nu a facut-o”, a explicat Contra.

Tehnicianul a mentionat ca nu isi reproseaza nimic din ce a facut la Dinamo. “Eu nu imi reprosez nimic. A stiut toata lumea ce s-a intamplat la echipa. Singura mea «mea culpa» este ca am facut acel schimb intre Nistor si Nascimento. Credeam ca este un schimb bun. Lotul din momentul de fata s-a facut si cu acordul conducerii. Asta cu vinovat Contra mi se pare lipsa de profesionalism din partea multora. Eu intotdeauna am incercat sa fac ce-i mai bun pentru echipa. Nu stiu de ce atacurile continua la adresa mea, dar eu nu vreau sa raspund. Ii propun domnului Dinu sa mearga dansul la Dinamo si sa incerce sa repare ce am gresit”, a adaugat Contra.