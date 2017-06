PRIMA victorie a Stelei la TAS! Veste uriasa primita de Becali in aceasta dimineata

Steaua spera in continuare sa castige titlul la TAS!

Avocatul de 75.000 de euro al Stelei, Jorge Ibarrola, a obtinut prima victorie la TAS. Acesta a impus limba franceza pentru proces, dupa ce Viitorul, LPF si FRF au cerut ca limba in care se va stabili campioana sa fie engleza. Avocatul Stelei a motivat ca se va pierde timp cu traducerea, astfel ca judecatorii au acceptat limba franceza, scrie Gazeta Sporturilor. E un plus pentru Steaua, asta in conditiile in care Valeriu Argaseala se descurca mai bine in limba franceza.

UEFA a cerut la TAS ca procesul sa fie judecat de urgenta, iar pana pe 12 iulie sa se dea verdictul!



"Stiu ca s-a acceptat limba franceza, s-au programat termene, iar UEFA a cerut judecata de urgenta. Pana pe data de 12 iulie sa fie gata. Pe 14 e tragerea la sorti si trebuie sa se solutioneze. Ce o fi o fi, nu mai vreau sa discut despre asta", a declarat Gigi Becali la Digi.