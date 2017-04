Prima reactie a lui Reghecampf dupa oferta de 2 milioane de euro! Conditia pentru a pleca de la Steaua

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, a discutat dupa partida cu Viitorul incheiata la egalitate, scor 1-1, despre posibilitatea de a pleca in Golf la finalul acestui sezon.



"Am vazut si eu ce s-a scris, ca as discuta cu echipe din Golf. Plec cand mi se termina contractul. Sunt antrenorul Stelei si plec doar daca sunt dat afara" a spus Laurentiu Reghecampf dupa partida cu Viitorul.



Conform informatiilor ProTV, Reghecampf are o oferta de 2 milioane de euro pe sezon de la Al Wahda.