Prima reactie a lui Muresan dupa comunicatul CFR-ului. Presedintele recunoaste: "Petrescu a vrut sa mearga la nationala"

CFR Cluj a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa ca Dan Petrescu va ramane la carma echipei. FRF se vede astfel nevoita sa caute alt selectioner.

Dan Petrescu nu va ajunge pe banca echipei nationale. CFR Cluj a anuntat ca antrenorul va ramane in Gruia, pentru a continua proiectul inceput in vara.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, recunoaste: "Petrescu a vrut la nationala".

"Dan Petrescu si-a vazut de munca. Acum a terminat antrenamentul. El si-a facut treaba ca si pana acum si sigur ca el a vrut sa mearga la nationla. Pentru el era o solutie buna sa antreneze in paralel. In final ne-am decis cu Dan Petrescu sa ramana la noi.

Lucrurile sunt discutabile privind posibilitatea de a antrena si echipa de club, si nationala. E important ca pana la urma ne-am hotarat sa ramana doar la noi, suntem la 4 puncte de locul 2 si pentru noi era o problema mare sa schimbam antrenorul.

Nu vreau sa vorbesc despre faptul ca el ar fi putut antrena in palalel. Am avut o discutie cu baietii inainte de antrenament si le-am spus ca vor continua. Ne-am opus cu totii, inclusiv patronul clubului. Nationala, in general, nu se refuza, iar eu il apreciez pentru ca ne-a ales pe noi. Sunt convins ca ar fi vrut la nationala, dar nu s-au potrivit momentele. Au fost momente cand nu a fost nevoie de el desi era liber, iar acum a fost cautat si nu s-a putut", a spus Muresan la Digisport.