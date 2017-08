Prima reactie a lui Artur Jorge dupa ce a semnat cu Steaua! Cu ce numar va juca

Steaua a oficializat in aceasta seara transferul fundasului portughez Artur Jorge

Steaua a anuntat in aceasta seara imprumutul pe un sezon al fundasului Artur Jorge Marques Amorim, de la Sporting Braga.

Portughezul in varsta de 23 de ani si-a ales tricoul cu numarul 19 si va ajunge in tara miercuri, alaturi de delegatia Stelei.

Imediat dupa semnarea contractului, portughezul a oferit cateva declaratii pentru steauafc.com:

"Sunt foarte fericit ca am primit sansa de a ajunge la Steaua. Inca din prima zi in care am fost contactat, mi-am dorit sa joc la cel mai mare club din Romania, cu o bogata istorie in cupele europene."

"Abia astept sa incep munca alaturi de noii mei colegi, sa ajut echipa si sa joc in fata suporterilor nostri, pe National Arena! Am venit aici sa lupt pentru trofee, sa castig alaturi de club tot ceea ce merita si sa joc in competitii europene."

"Proiectul clubului pentru acest an este unul foarte ambitios si ma simt onorat ca fac parte din el. Sunt sigur ca voi fi primit foarte bine de echipa si ca vom fi foarte fericiti la sfarsitul acestui sezon!", a declarat Artur Jorge.

Artur Jorge Marques Amorim este un jucator portughez, nascut pe 14 august 1994, la Braga. Este un produs 100% al celor de la Sporting Clube de Braga si a fost imprumutat, in sezonul 2014-2015, la Vilaverdense si Freamunde. La inceputul acestui sezon, fotbalistul a fost imprumutat la Royal Excel Mouscron, insa nu a apucat sa evolueze pentru belgieni. A strans, in sezonul 2016-2017, 28 de partide pentru Sporting Braga in campionat, Cupa Portugaliei si in grupele UEFA Europa League.