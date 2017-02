PRIMA REACTIE a lui Andone dupa demisie. Replica pentru Mutu: "Sa invete sa-si faca mai bine meseria"

Ioan Andone si-a reziliat contractul cu Dinamo in aceasta seara. DETALII AICI despre posibilii inlocuitori

"Am ajuns la un acord de reziliere. Poate va fi mai bine pentru echipa. Poate e mai bine sa schimbi o persoana, decat sa schimbi jucatorii. Ne-am dat mana, poate voi mai lucra la Dinamo, nu poti sa stii. Am renuntat si la clauza de reziliere. Dinamo are un lot numeros, dar mai e mult de munca.

Am luat decizia alaturi de domnul Negoita. E un sentiment... au fost doua meciuri in care am primit trei goluri din lovituri libere. Tine si de soarta, de multe lucruri. Echipa a fost motivata in cele doua meciuri, dar a fost o problema de concentrare, s-au facut greseli. Nu ma gandeam ca putem ajunge sa periclitam locul de Play Off.

Eu le urez bafta, sa creada in ei. Eu le-am crescut cota jucatorilor foarte mult.

Nu am nimic de reprosat celor de la club. Adi Mutu e la inceput ca manager. El ar trebui sa fie mai clar in ce spune si sa invete sa faca meseria corect. Pentru ca si el e vinovat, a fost in aceeasi barca cu mine. Eu mi-am dat acordul ca el sa vina la Dinamo. Si trebuia sa-mi aduca jucatorii pe 6 ianuarie. Eu i-am anuntat ce vreau pe data de 23 decembrie, dar nu au venit jucatorii.

Daca toti isi faceau partea lor de treaba, altele erau rezultatele", a declarat Andone la Dolce Sport.