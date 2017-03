Prima reactie a jucatorului batut pe teren de Leo Grozavu: "Cum sa mai lucrez cu el?" Cum arata buza sa

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Catalin Golofca, jucatorul lovit de Leo Grozavu dupa schimbare la meciul de aseara cu Astra, in minutul 83 al partidei, a vorbit pentru prima data dupa episodul reprobabil.

Fotbalistul de 26 de ani spune ca nu mai este dispus sa lucreze cu Grozavu.

"Imaginile vorbesc de la sine. Ma duc astazi sa vorbesc cu conducerea. Se vede ca m-a lovit. M-a lovit pentru ca mi-am dat jos tricoul de pe mine. El a spus ca am aruncat tricoul, dar se vede si pe imagini ca tricoul era pur si simplu in fata mea. Dupa ce m-a facut varza tot meciul, m-a injurat, am dat tricoul jos de suparare.

Poate am jucat si eu slab, poate am avut o zi proasta. Eu am dat cu cotul la Iasi si am platit, am stat pe bara 4 meciuri. Acum, sa plateasca si el. Nu mai vreau sa lucrez cu el. Cum as putea sa o mai fac? Cum as putea sa-l mai respect vreodata, dupa ce a dat in mine? Cum sa-i mai ascult indicatiile acum?

Este prima data cand a facut asa, nu stiu ce l-a apucat. Daca ma asteptam sa fiu lovit, ma aparam si eu. Imaginile vorbesc, eu nu mai am ce spune. Ori plec eu, ori pleaca el. Stau pana-n vara si vedem ce va fi", a spus Golofca, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.