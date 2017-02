Prima reactie a Craiovei despre presupusul incident in trafic cu patronul Rotaru si autocarul Stelei

Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, ar fi provocat un incident in trafic pe drumul de intoarcere al Stelei de la Severin.

Gazeta Sporturilor a publicat astazi detalii despre un presupus incident in trafic, provocat de Mihai Rotaru, pe drumul de intoarcere al Stelei de la Severin.

Concret, Gazeta scrie ca patronul Craiovei s-ar fi infiltrat cu masina sa de teren in coloana oficiala a Stelei si ar fi facut semne obscene catre autocarul Stelei.

Presedintele Craiovei, Marcel Popescu, spune ca nu a fost vorba de nicio sicana, si ca mai multe masini, printre care si cea in care se afla el, a incercat sa depaseasca autocarul Stelei, flancat de mai multe masini de jandarmi.

"Nu exista dovezi, ci doar presupuneri. Ati spus "coloana oficiala". Cine intra si perturba, imediat este amendat. Masina care intra in coloana oficiala e imediat oprita si trasa pe dreapta. Daca are cineva un raport in sensul asta, no comment."



"Faptul ca a intrat si faptul ca a depasit... erau kilometri de masini, se incerca sa se depaseasca. Si eu am incercat. Cum am depasit si eu, probabil ca si altii au depasit. Nu stiu daca a fost domnul Rotaru."

"Am depasit si au facut semn "stai ca se grabesc astia" sa prinda avionul. Niciun fel de problema. Sicana? Nu inteleg ce sicana."

"Probabil ca a mers mai tare si i s-a atras atentia sa... nu stiu, chiar nu stiu.", a spus Marcel Popescu la Ora Exacta in Sport.