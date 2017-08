Prima reactie a brazilianului De Amorim dupa oferta de imprumut din Cipru. Mijlocasul, cu gandul la Sporting

Ofertat de APOEL Nicosia, echipa care a eliminat Viitorul din preliminariile UEFA Champions League, brazilianul De Amorim spune ca e cu gandul la dubla FCSB - Sporting, transmisa IN DIRECT de ProTV, pe 15 si 23 august, de la 21:45.

Transferat de la Astra in urma cu un an, William De Amorim ar putea fi cedat de FCSB in Cipru. Patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali, a dezvaluit in cursul acestei saptamani ca are o oferta de imprumut pe numele brazilianului.

La finalul partidei FCSB 1-1 Astra, De Amorim a oferit o prima reactie pe seama subiectului. El a spus ca nu stie daca va pleca de la FCSB si ca se gandeste la dubla cu Sporting Lisabona, din Play Off-ul UEFA Champions League.

"Nu stiu daca a fost ultimul meci la Steaua, eu sunt aici, mai am contract. Ma antrenez si vedem daca voi merge la Lisabona. Poate ca voi fi acolo. Va fi un meci foarte greu, dar sper sa facem un joc bun", a spus William De Amorim.

"Cand pierzi puncte acasa, nu e bine. Dar sper sa ne revenim cat mai repede. Am intalnit o echipa buna, dar cred ca meritam victoria, dupa cum am jucat in repriza secunda. Din teren s-a vazut ca nu a fost ofsaid la golul lui Golofca. Totusi, acum nu trebuie sa plangem", a mai spus el.