Prima POANTA lansata de dinamovisti dupa ce Gnohere a ajuns la marea rivala Steaua! Cum au ras de el

E oficial. Dinamo a cedat si Bizonul e noul atacant al Stelei.

A semnat pentru aproape 1 milion de Euro, cu doua femei langa el - sotia lui Reghecampf si fata lui Rednic. Francezul e primul strain din istorie care joaca la Steaua si la Dinamo.

Bizonul a pozat in tricoul Stelei. "I l-a imprumutat Alibec. Era singurul tricou care-l incapea" - glumesc dinamovistii. Bizonul spune ca i-a refuzat pe arabii care-i dadeau mai multi bani.

La Steaua va castiga 750 de mii de Euro in 3 ani si jumatate. Dinamo va primi 250 de mii.

"Sunt fericit pentru ca asta mi-am dorit. Asta e fotbalul. Daca voi putea marca contra lui Dinamo, o voi face. Steaua e un club care se bate la titlu in acest an, si am ales asta", spune Gnohere.

Ana si Luana i-au fost alaturi Bizonului cand a semnat cu Steaua. Sotia lui Reghecampf a convins-o pe fata lui Rednic sa nu-l trimita pe Bizon in Begia, la Rednic, ci sa-l aduca la Steaua.



"Gnohere este un jucator bun! Steaua ia cei mai buni jucatori!", spune Marica.