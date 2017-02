PRIMA pentru jucatorii de la Medias ca sa bata Steaua! Pustai are palmares pozitiv cu Reghe, 2-1! 

Steaua merge la Medias pe terenul unei echipe care a invins-o in tur!

Aflata in insolventa, Gaz Metan e una din revelatiile sezonului, fiind una din cele mai bune echipe din tur. Mediesenii au fost insa depunctati de LPF, iar acum lupta pentru calificarea in play-off. In ciuda problemelor financiare, sefii clubului i-au anuntat pe jucatori ca ii asteapta o prima de 2500 de euro de fiecare daca vor castiga. E cam cat salariul pe o luna pentru un jucator de la Medias, astfel ca oamenii lui Pustai vor fi motivati puternic impotriva Stelei, scrie Gazeta Sporturilor.

Cristi Pustai e una dintre cei mai de temuti adversari ai Stelei in Liga I. Are victorii cu ros-albastrii, iar pe Reghe il conduce cu 2-1 la intalnirile directe.

"Noua ne trebuie matematic 3 puncte pentru a fi calificati in play-off. Ne tot chinuim de ceva vreme sa obtinem cele 3 puncte. Din pacate, ultimele 4 rezultate au fost nefavorabile. Speram ca aceasta serie neagra sa se termine si sa fie mai bine.

Ca orice meci cu Steaua, sper sa fie unul spectaculos, noi avem o istorie destul de frumoasa in fata Stelei, ceea ce ne da dreptul sa speram la a rezolva problema din meciul direct pentru a ne califica in play-off.

Ar fi cazul sa schimbam obiectivul si sa ne gandim ca un obiectiv pertinent ar fi clasarea pe locul 3", spune Pustai.

La Gaz Metan revine Eric, reprimit in lot de Pustai pentru aceasta partida. "Chiar daca va fi un meci extrem de greu, preocuparea este sa castigam. in ultimele meciuri nu am reusit ce ne-am propus, dar acum vom trata altfel meciul. Nu ne intereseaza ca este Steaua, suntem obligati sa castigam si sa prindem play-off-ul. Ne gandim la o victorie si ne dorim sa fie un stadion plin pentru ca avem nevoie de o sustinere din partea fanilor. Sper sa trecem peste ultimele probleme si sa castigam acest meci cu Steaua", a spus Eric.

Gaz Metan intalneste CSU Craiova in ultima etapa a sezonului regulat.