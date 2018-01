Prima oferta pentru Rivaldinho! Cine vrea sa-l salveze de la Dinamo: "Nu a aratat tot ce poate in Romania"

Rivaldinho a fost pus pe lista de transferuri la Dinamo.

Fiul marelui Rivaldo nu a confirmat in Stefan cel Mare, iar "cainii" l-au pus pe lista de transferuri in aceasta iarna. Prima oferta vine din partea bulgarilor de la Levski, cei care sunt dispusi sa-l dea la schimb pe Nelut Rosu, campion cu Viitorul anul trecut.



Sportal.bg scrie ca cei de la Levski sunt convinsi ca Rivaldinho inca nu a aratat tot ce poate la Dinamo si vor sa profite de situatia brazilianului.



In 37 de meciuri, Rivaldinho a marcat 6 goluri si a reusit o pasa decisiva.