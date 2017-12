Prima oferta pentru Olaroiu, dupa demiterea de la arabi! Ce spune Becali despre revenirea la Steaua

Cosmin Olaroiu a fost dat afara de al Ahli Dubai dupa o serie lunga de rezultate de egalitate.

Cosmin Olaroiu a fost dat afara dupa 4 ani de la echipa cu care a cucerit doua titluri de campion in Emirate. Olaroiu e unul dintre cei mai bine cotati antrenori din lumea araba, iar antrenorul roman nu va ramane mult pe bara. El are deja oferta de la Al Ahli din Arabia Saudita, potrivit ziare.com. Olaroiu a avut prima experienta in lumea araba chiar in Arabia Saudita, la Al Hilal, finalista Ligii Campionilor Asiei de anul acesta.

Intrebat despre posibilitatea ca Olaroiu sa ii ia locul lui Dica la Steaua, Becali a spus ca aceasta varianta nu exista in momentul de fata.



"Noi avem un antrenor care e calificat in Europa la ora asta. N-are rost sa vorbim, nu e frumos sa

speculam. Nu exista varianta asta.

Pun eu destula presiune pe baiatul asta, pe Dica, n-are rost sa speculam acum.

Imi place mult de Dica, discursul lui, caracterul lui. Imi pare rau ca pun asa presiune pe el, dar n-am ce face. Jucatorii ma inteleg, am vazut ca nici Budescu nu s-a suparat pentru ce am spus la nervi. Si Dica ma intelege.

CFR, in mod normal, e la 3 puncte in spatele noastre. Ei au furat 8 puncte. Greseli, nu furat. Greseli. Dar ei au luat 8 puncte care nu ar fi trebuit sa fie la ei", a spus Becali la Digi.