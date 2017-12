Prima lovitura a lui Hagi in 2018! Jucatorul INDRAGOSTIT de Becali si Steaua e la un pas de Viitorul

Hagi e gata sa-si ia golgeter din B!

In locul lui Tucudean, Viitorul ar putea sa-l aiba in atac pe Mediop de la Ripensia. Marcator de 13 ori in prima parte a campionatului, senegalezul a fost remarcat de Hagi si ar putea semna cu Viitorul in urmatoarea saptamana. Negocierile sunt confirmate chiar de Radu Ienovan, seful de la Ripensia.

"Suntem in discutii, speram sa le inchidem pana la inceputul acestei saptamani. Viitorul il vrea, el vrea sa mearga acolo, nu putem sa-i refuzam. Bineinteles, acum ramane sa stabilim detaliile, Mediop mai are contract cu noi", a spus Ienovan pentru tion.ro.